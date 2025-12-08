https://www.radiocampustours.com/media/podcast/on_vient_chez_vous20251201.mp3



« On vient chez vous » émission mensuelle proposée par Jérôme Hesse vient là où vous êtes pour vous écouter parler du quotidien. Enjeux, projets, défis des quartiers de Tours et des villes de l’agglo. Libre échange pendant une heure. Dans cet épisode trois acteurs associatifs débattent des difficultés de financement et de fonctionnement que rencontre le secteur: le Mouvement Associatif Centre Val de Loire, le CIDFF et le Centre social Plurielles de Tours/Sanitas.