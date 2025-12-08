« On vient chez vous » émission mensuelle proposée par Jérôme Hesse vient là où vous êtes pour vous écouter parler du quotidien. Enjeux, projets, défis des quartiers de Tours et des villes de l’agglo. Libre échange pendant une heure. Dans cet épisode quatre intervenants font le point sur la création de la ligne 2 du tramway à Tours et ses conséquences pour les habitants, les entreprises et les étudiants: le Syndicat des Mobilités en Touraine, Transammo-SET, La CCI et l’Université de Tours.





Le podcast