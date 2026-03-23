La Méridienne – devenir.art – Navette pour l’art – direction : Bourges (18)

La navette de l’art revient ! En 2026, montez à bord des navettes de l’art et découvrez les richesses artistiques de la région. Petits et grands, curieux·ses ou averti·es, emportez votre pique-nique et laissez vous guider. Pour ouvrir la saison, devenir·art vous donne rendez-vous le samedi 21 mars à Bourges pour partir à la (re)découverte de trois lieux emblématiques du Cher.

Un reportage inédit proposé par Louise et Mélissa

On vous emmène !