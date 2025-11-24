Mortification et Pestiférés Vol. 2

Halloween suite et fin a priori, et on démarre avec un titre culte de Slayer, live 1985. Suivi de My Dying Bride, The Exploited, et une doublette horrorcore (rap) avec Three Six Mafia puis 3 Headed Monster (Ouija Macc, Esham et Violent J). On passe ensuite au post punk et au gothic rock avec X Mal Deutschland et Cure, sans oublier Samhain. Et c’est plus facile de bifurquer vers Venom, mais ensuite de refaire une doublette rapologique ou presque, avec d’un côté Faith No More associés à Boo Ya Tribe, et de l’autre Onyx. Un peu de Metallica (et pas « Call of Ktulu »), Bodycount, Brotha Lynch Hung & Zigg Zagg… Et c’est la fin, ou presque… On aurait pu passer du Killing Joke, du Cannibal Corpse, Scarface ou les Geto Boys, et même du Lydia Lunch… Mais ce sera tout pour cette fois n’est-ce pas?

Retrouve le podcast juste ici: