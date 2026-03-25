La mémoire nous permet de ne jamais oublié d’où l’on vient et où on va !

Dans cette épisode parlons mémoire avec Sarah Choisy ! Aux côtés d’une autrice, thérapeute et chanteuse parlons de la parution de son livre : « Lorsque la mémoire s’éveille ».

Nous ne parlerons pas uniquement d’un livre mais aussi d’une exploration profonde du sens que transmet et diffuse son livre à travers chaque lecteur/rice. Une autrice brisant certains code social pour écrire son livre et nous emmener dans une quête identitaire à travers son personnage principal.

En effet, ce livre relève de questions existentiel sur la mémoire, que tous se pose un jour.?Une protagoniste qu’on découvre, avec lequel on ne s’arrête pas à des caractéristiques physique mais où l’on part au-delà des regards.

Ainsi l’autrice nous hisse vers l’essentiel de l’humanité. Alors mettons le cape vers ceux que nous avons en communs et faisons de la pluralité de l’être humains une richesse et non une arme.

Un livre réunissant en son sein: prisme individuel, spirituel, culturel et scientifique pour nous faire voyager à travers le temps et le monde !

Retrouvez le roman de Sarah Choisy dans les librairies et disponibles en e-book.

Donnons nous rendez-vous les samedis sur la 99.5 FM, sur les ondes de Radio Campus Tours à 15h.

Par ailleurs vous pouvez retrouver le livre de Sarah Choisy qui est disponible en e-book et dans toutes les librairies sous le nom de : Lorsque la mémoire s’éveille.

Une émission avec lequel on pourra y percevoir des révélations sur notre société :

Au lieu d’écouter de la musique en faisant le ménage, écoute l’épisode sous forme de podcast depuis Spotify :

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