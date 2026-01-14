La Méridienne – Prendre en charge la migraine au CHRU de Tours

Benjamin Yvert et Séverine Debiais dans le studio de Radio Campus

Selon l’O.MS., il s’agit de la deuxième maladie la plus invalidante après l’A.V.C. Des millions de personnes en souffrent dans le monde, des hommes, des enfants, et surtout des femmes. Pourtant, cette maladie est parfois encore minimisée, moquée : il s’agit de la migraine. Des professionnels sont formés à l’accompagnement des patients migraineux ; qu’il s’agisse de la compréhension du trouble, de l’accompagnement du patient, ou de la mise en place d’un protocole de soin, avec un traitement spécifique.



Invités

Dr Séverine Debiais, Praticien Hospitalier – Service de Neurologie – Neurologie Vasculaire – Consultations Céphalées Migraine – Groupe éthique clinique du CHRU de Tours

Dr Benjamin YVERT Centre d’Évaluation et de Traitement de la Douleur Adulte – CHRU de Tours – Hôpital Bretonneau

Le podcast

Première partie – Tempête sous un crâne

De quoi parle-t-on ? Comment est posé le diagnostic ? Y a-t-il un « cerveau migraineux » ? Que se passe-t-il pendant une « crise » ? Tous les patients ont-ils les mêmes manifestations ? Pourquoi est-ce réellement handicapant ? Y a-t-il des degrés de gravité dans la maladie ? Pourquoi « ça fait mal » ? Quelle est l’origine de la douleur dans la migraine ? Quelles molécules sont efficaces, et pourquoi ?







Deuxième partie – Fluctuat nec mergitur

Comment fonctionne le Centre d’Évaluation et de Traitement de la Douleur Adulte ? Comment y est caractérisée la douleur ? Comment est construite la proposition d’accompagnement et de traitement ?

Traitements non médicamenteux : lesquels ? Les recherches en cours : microbiote, enképhaline, lien migraine/dépression ? Se former : où, comment ? Et les patients-experts ?







Journaliste : Melissa Wyckhuyse

Liens

Association La Voix des migraineux

L’Assurance Maladie – La migraine

INSERM Canal Detox – Des régimes miracles contre la migraine, vraiment ?

Instagram : doc.migraine – Jérôme Mawet, neurologue, expert migraine/céphalées

INSERM – NeuroDol – Équipe Douleur Trigéminale et Migraine



SFEMC Société Française d’Etudes des Migraines et Céphalées



Gabrielli, F., Zuel, M., Magaud, C. et al. Validation of an 8-item self-administered questionnaire for assessing migraine-related sensory hypersensitivities (MHQ-8). J Headache Pain 26, 128 (2025). https://doi.org/10.1186/s10194-025-02067-3



WifOR Institute, Berlin – Research Report June 2005 – Calculating the Socioeconomic Burden of Migraine: The Case of 6 European Countries, Davide Lovera, Jasper Ubels