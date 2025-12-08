La Méridienne – L’esprit critique à l’ère de l’I.A.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

L’I.A. dans l’enseignement supérieur ? On se penche sur la question avec Monica Macedo-Rouet, Professeure des universités en psychologie de l’éducation, CY Cergy Paris Université, à l’occasion d’un workshop au L.P.I. – Learning Planet Institute.

L’I.A. est déjà bien présente dans notre quotidien, et certains étudiants voient dans l’I.A.G. ce « bon élève » sur lequel on recopiait jadis les devoirs pas faits. Sauf que… L’I.A. n’est pas toujours consciencieuse dans la citation de ses sources, soit elle ne cite pas, soit elle mélange, soit elle invente. Donc, quelles pistes pour une utilisation efficiente de l’I.A. à l’université ? Quels risques ? Quels enjeux ?

Le podcast

Sources

