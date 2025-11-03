Maggot Brain – We Are Mothership Connected Vol. 3

Encore et toujours Parlet et les Brides Of Funkenstein en vedette, avec un bonus, un titre de 50/50 (Aelpeacha & JL Tismé). Un peu de Funkadelic (« Uncle Jam Wants You », 1979), Talking Heads live, Zapp, Shirley Hayden en solo, les Brides en concert à Washington DC en 1979,et on termine avec Parlet et peut-être un titre de Mallia Franklin en solo… Il existe des interviews détaillées de Shirley Hayden (Truth In Rhythm, Funknstuff) et Lynn Mabry (Funkatopia) sur youtube. Et le morceau de Mallia Franklin se nomme « Buzzards », extrait de son album solo « Funken Tercepter » (ça me rappelle un peu Teena Marie… Et Prince & The Revolution). En ce moment l’auteur de « Mothership Connected » fait une tournée promotionnelle aux Etats-Unis…

Retrouve le podcast juste ici: