Maggot Brain – Trop Fou Pour Une Solution

Clin d’oeil à Satan Jokers, pour les connoisseurs, même si on démarre avec Loudness, et ensuite les SJ, puis Hallows Eve en live. on poursuit avec quelques classiques ou presque du genre, Mercyful Fate, Scorpions, et attention on durcit un peu le ton, avec Venom et Paradise Lost. Succèdent à ces poids lourds Anvil, Trull, Starlight Ritual , Gorgon (le groupe japonais). Et ensuite? Accept, Helloween, Warhead, Killers, Girlschool…