Maggot Brain – Trafiquants de Rock

Clin d’oeil Ã VENIN, combo hard rock/heavy metal marseillais, vÃ©tÃ©ran des annÃ©es 80, qui se produisait au bar Le JÃ©richo, le 28 fÃ©vrier 2026, en compagnie de Lord Gallery (heavy metal avec des poussÃ©es de speed/thrash, ce n’est pas le patch ou le dossard Dark Angel d’un des musiciens qui me contredira).Â

En tout cas on dÃ©marre avec Accept, Attentat Rock et H-Bomb, vous savez oÃ¹ vous mettez les pieds! Ensuite Venin live (concert organisÃ© par Catharsis Asso on le rappelle!), Lord Gallery, et puis (hormis une dosette de Venom) l’interview de VENIN, Jean-Marc Battini (chant/ guitares), Fabienne Battini (basse, choeurs), Gerald Ferrer (batterie). Un peu de DamoclÃ¨s, Existance pour terminer cette premiÃ¨re partie…

Retrouve le podcast juste ici: