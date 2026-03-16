Maggot Brain – Trafiquants de Rock Vol. 2

On va essayer de passer l’intégralité de l’interview de VENIN, mais d’abord, quelques amuses gueule avec Tower Of Power, Synthèse, Thin Lizzy… Un peu de Slaughter (pas le groupe canadien ni les Américains), et j’en profite pour corriger une erreur sur le Mexique, l’activiste écrivain dont je parle, a plutôt fait un bouquin sur Cirith Ungol (et pas Manilla Road). On termine avec Judas Priest, Girlschool, Motorhead, High Power, et Karion. Si avec tout cela vous n’êtes pas rassasiés en matière de rock dur, on ne peut rien pour vous…

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