Maggot Brain – To Walk The Night

Forcément un clin d’oeil à SAMHAIN. On laisse la place aux Guilty Razors, tout un programme, puis Parliament et Three Six Mafia. Un petit souci avec Christian Death, trouver le bon morceau sur l’album. On enchaîne avec les Cramps (3 fois), Funky Aztecs, The Cure, Samhain, Loudblast, Mr Shadow, Exciter, Brotha Lynch Hung, les Beatles (et oui), et Diamond Head… Ilsa la Louve fait même une petite apparition…

Retrouve le podcast juste ici: