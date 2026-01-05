Maggot Brain – Tes procès on le sait ne sont pas fondés

Bien entendu c’est le début du morceau « L’Elite » de TRUST, et un clin d’oeil à l’actualité du côté de Caracas (Vénézuela). Au départ j’ai pensé à Trust, et j’ai aussi lu une interview de Laurent Ramadier, l’activiste derrière le magazine Snakepit magazine, qui semble avoir disparu de la circulation, déçu par l’ingratitude de certains musiciens vétérans ou non, du milieu heavy metal (qui prétendent accorder une interview puis revenir sur leur parole, ou bien n’en ont pas envie… On connaît ça dans d’autres styles, hein Las Vulpess?). Bref, voici une session hard rock et heavy metal hexagonal, surtout des années 70-80.

Pas forcément les plus connus, faut varier un peu, on va éviter Sortilège, Blasphème, ADX , Satan Jokers, au moins dans un premier temps… On démarre avec Attentat Rock, Trust, Highland Queen. Suivis de Nightmare, Vitriol (qui chantent en anglais), H-Bomb et Auroch. On poursuit avec Karolin (qui fait un peu ACDC), Charter, Anthracite, Océan… J’en profite pour saluer tous ceux et celles qui ont assisté aux éditions du Paris Metal France Festival (PMFF). On continue avec Titan (nouvel album) et High Power, Penzzer, Malédiction (on rappelle que l’album « Condamnés » a été réédité par Steel Shark records en 2024)… Et on termine avec Demon Eyes au festival de Choisy le Roi en 1985, le festival avec Satan Jokers en tête d’affiche, qui a sonné le glas de l’aventure HR & HM hexagonale car affluence moindre que ce qui était espéré (France Festival où seul Sortilège était absent je crois). Y aura-t-il une seconde partie? Peut-être…..

