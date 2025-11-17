Maggot Brain – Suspension Hydraulique

Référence aux lowriders, les voitures qui « roulent bas et qui dansent »… On attaque avec le « nouveau projet » du Foulala, « BBQ, Piscine et Studio »… Suivi du fameux « G.P.S. » (Pash, le Foulala et Taro OG, avec Topaz, produit par Bianksta, talk box par Mofak). Après un extrait de l’interview chez Grice, un peu de rap de Grigny avec la Comera et LMC Click (on salue DGC records!), Pash & le Foulala (« Pour le plaisir volume 3 »), Nice Coast (le groupe d’origine de Bianksta), Mr Ridaz, Gizo & Seno, Kayse, G Wax, et un extrait de la compilation « French Geez volume 2 ». Je pense qu’on a fait le tour, même si Deadi ou Keustee par exemple manquent à l’appel, pour un panorama de la scène estampillée West en France (je ne parle pas de « bandana music »)… Et au fait une news manquante, Kokane envisage la sortie d’un livre et d’un documentaire, ce n’est pas trop tôt….allez Pomona!

Retrouve le podcast juste ici: