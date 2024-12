Clin d’oeil aux Moody Blues, même si on attaque avec T-Rex et les Pretty Things (toujours une référence au magazine Ugly Things…). Les Cramps, Moody Blues, Moby Grape, les Who, voici ce à quoi vous aurez droit… Et on complète avec Love, the Other Half, New Trolls, Le Orme, Small Faces, The Emperors, Love, Frank Zappa, Kiss, The Petards, The Quick, Os Novos Baianos, que demande le peuple?

Retrouve le podcast juste ici: