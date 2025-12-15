Maggot Brain – Self Conscious Over You

Clin d’oeil aux OUTCASTS puisque l’on va aborder, enfin, le cas du punk rock en Irlande… En tout cas la première vague, celle des Undertones, Stiff Little Fingers, Outcasts donc, Rudi, Protex, Radiators From Space (et il y en a sûrement d’autres). On démarre avec les Pistols et les Clash, puis PROTEX… On écoute aussi des titres de Feargal Sharkey en solo, bien sûr Undertones, Rudi, SLF, Outcasts, Radiators From Space… A ce propos je confirme que Philip Chevron nous a quittés en 2013. Si vous voulez en savoir plus sur Radiators From Space, lisez Ugly Things #35,36 et 37… Et pour le punk rock irlandais, il y a un film, « Shellshock Rock – Alternative blasts from Northern Ireland 1977-1984 » sorti par Cherry Red records, une émission de France Culture, « Belfast, 1977-1982: les Troubles à la sauce punk ».

