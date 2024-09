C’est simple, c’est basique comme titre d’épisode maggotique… On attaque avec Digital Underground, les férus de P Funk, puis Paris, Money B (DU) sur la compilation « Funkaholics » de Tiz On records, les non Bay Area Black Hole Of Watts. On poursuit avec LSBB, Too Short, Herm, The Coup, Spice 1, RBL Posse, C-Bo, et c’est plié!

Retrouve le podcast juste ici: