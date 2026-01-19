Maggot Brain – Power Pop & What Else

« Powerpop », un terme qui revient parfois, mais correspond à quoi? Les Ramones, Flamin Groovies, Blondie, The Knack , qu’est-ce que ces groupes ont en commun hormis les années 70? En fait la power pop, c’est un style qui fait référence aux années 60, à la pop donc, mais aussi à l’énergie. Un fourre tout confortable en fait… Sachant que le terme viendrait des Who, plus exactement Pete Townsend, pour qualifier leur musique. On commence par The Move, des contemporains des Who justement, suivis des Baby Shakes (groupe plus récent bien sûr). On plonge ensuite dans le vif du sujet (après une petite échappatoire) avec les Who, les Kinks, puis Cheap Trick.

Les années 70, on y est et on y reste, avec Badfinger, The Raspberries, The Real Kids, Flamin Groovies, Ramones, The Nerves et même Blondie. On enchaîne avec Nikki & the Corvettes, Plimsouls, The Beat (pas le groupe ska), les Runaways, The Knack.

None