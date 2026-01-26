Maggot Brain – Power Pop for who to blame

Et voici la suite, on commence avec les Kinks et les Who once again, ainsi que les Zombies (doublette). On quitte les années 60 et part dans les 70ies avec The Nerves, The Dwight Twilley band, the Paley Brothers, The Records. On remet une couche de Ramones, Flamin Groovies, The Knack, Blondie, Plimsouls, et on entre dans les années 80… Avec les Pandoras, The Cars, Redd Kross, The Go Gos. On termine avec Universal Honey (années 90), Buzzcocks et Elvis Costello.

Retrouve le podcast juste ici: