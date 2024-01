Maggot Brain – Nous Avons Beaucoup de Libertés

Nouvelle année mais on continue à rendre hommage à Tai Luc, « aujourd’hui c’est mieux qu’hier, c’est pas encore la guerre » (« Une fille dans la rue »). Bien sûr, on démarre avec LSD, puis Decibelios, Strychnine. On fait un autre écart par Barcelone avec La Banda Trapera Del Rio pour saluer Morfi Grei, chanteur du groupe qui nous a quittés début janvier 2024. On poursuit avec Pure Hell, Metal Urbain, Assassin (par rapport à Maître Madj), les Dogs (de Rouen bien sûr), Sham 69. Quelques infos sur Maître Madj et on passe aux Clash. « Couleurs sur Paris, il est temps de changer » nous dit Oberkampf. Bad Lieutenants reprennent LSD, et on écoute le groupe pour 2 titres. Ainsi que les Avengers… Alors l’album de La Souris Déglinguée pour une chanteuse japonaise s’intitule « Ganeko Yorio meets LSD in Paris » . On termine cet épisode avec Nickey & The Warriors et LSD en concert à Paris en mai 1989.

