Maggot Brain – Mortification et Pestiférés

L’émission annuelle sur Halloween, le marronnier maggotique, hein, et en matière d’horreur on pourrait évoquer les notions de journalisme de France Info en certaines occasions (Riviera, quelqu’un, ou bien la tranche 20h-21h…), pour ne pas aller trop loin. Bref entamons cette émission avec Riz Ortolani, Goblin et Matriarch. S’ensuit (ou s’ensuivent) Venom, Mercyful Fate, Witchfinder General, un peu de Cathedral, un peu d’Abysmal Grief, le tout entrecoupé de bandes annonces de gialli, films d’horreur ou fantastique, c’est Halloween après tout! Un extrait de « De Mysteriis Dom Satanas » pour Max Yme, du Samhain (avec un traitement « danzigesque », on dirait que c’est Danzig le groupe qui interprète le morceau, et pas Samhain), du Immortal, du Damned (extrait d’un album à venir pour janvier 2026, donc du « brand new brand new »), du Peter Tosh, et du Sisters Of Mercy… La suite au prochain épisode!

