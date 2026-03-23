Maggot Brain – Many Rivers To Cross

Dernier volet sur Jimmy Cliff, on passe du Millie Small, Slickers, Tony Tribe (ska et rock steady), Byron Lee & The Dragonaires, Dandy Livingstone, Steel Pulse, Bob Marley & The Wailers, bien sûr Jimmy Cliff… Peut-être qu’une des raisons pour lesquelles Jimmy Cliff a fait autre chose que du « contre temps », c’est la mauvaise réputation du reggae entre 1969 et 1972 en Angleterre (censure par la BBC, malgré les cartons dans les ventes, liens avec les skinheads, jugés « turbulents »… Et peut-être les morceaux un peu lestes du rude reggae). Ensuite il y a le succès du film « The Harder They Come », et la lente ascension des Wailers… Mais Jimmy Cliff est déjà ailleurs.

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