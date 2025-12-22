Maggot Brain – Just Another Teenage Rebel

Encore un clin d’oeil aux Outcasts, pour ce second volet consacré à la scène punk (nord) irlandaise des débuts. On démarre avec une Peel Session de RUDI (1981), et le tube des Undertones. Ensuite on passe aux Outcasts, Xdreamysts, Defects, et une curiosité, Control Zone, un groupe Oi qui n’a publié que 2 ou 3 titres, et suscité un article chez Creases Like Knives. Suivent les Outcasts et Ruefrex, Stiff Little Fingers, The Moondogs, Protex et encore The Outcasts.

Retrouve le podcast juste ici: