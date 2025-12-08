Maggot Brain – Hommage à Ace Frehley Part. 2

On démarre avec une session unplugged de KISS en 1995, puis une version live de « Cold Gin » (1996, déjà diffusée?). Suivent Jimi Hendrix, Cream et les Who. On écoute ensuite des enregistrements de Molimo, un des groupes « professionnels » de mister Ace Frehley (qui hérite de son surnom dans Molimo justement, avant c’était juste Paul), et Tomorrow Morning. Mini session « Motörhead » puisque Lucas Fox était en ville la semaine dernière (Buck Mulligan et la librairie Le Somnambule). On termine avec des morceaux de l’ancien lead guitar de Kiss…

