Maggot Brain – He Helped Them Testify

Référence au hit du groupe doo wop/ soul The Parliaments (George Clinton, Fuzzy Haskins, Grady Thomas, Calvin Simon, et peut-être Stingray Davis selon wikipedia, inconnu au bataillon mais faudra demander aux experts à Funk U ou Funk O Logy). Car on va rendre hommage à Bill « Bass » Nelson, fondateur des Funkadelics, qui accompagnent sur scène The Parliaments… Bill Nelson qui a trouvé le nom Funkadelics (et pas Clinton), et recruté Eddie Hazel(guitars), Bernie Worrel (keyboards), Tawl Ross (guitars), Tiki Fulwood (drums). On écoute Black Merda, Band Of Gypsys (Jimi Hendrix, Buddy Miles (drums), Billy Cox (bass)), Digital Underground, Rotary Connection… Et bien sûr Bill « Bass » Nelson en solo, Funkadelic, Ruth Copeland… Et ce n’est que le début…

Retrouve le podcast juste ici: