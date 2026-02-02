Maggot Brain – Hard Roads To Travel

Triple hommage, Jimmy Cliff, Max Romeo et Sly Dunbar. Ce dernier nous a quittés cette semaine, et on rappelle qu’avec son compère Robbie Shakespeare, ils ont fait le bonheur de plusieurs artistes reggae, en studio ou en tournée, et pas que reggae d’ailleurs, n’est-ce pas Serge Gainsbourg… On commence par une session majoritairement consacrée à Sly Dunbar, avec son compère Robbie Shakespeare (The Revolutionnaries) ou sans (The Upsetters), ensuite un peu de Max Romeo, suivi des Slickers, et Jimmy Cliff. Un bouquin conseillé, pour démarrer, « Le Reggae » de Bruno Blum. Avant d’enchaîner sur « L’Encyclopédie du reggae 1960-1980 » par Yannick Maréchal, oui, celui qui fait les fanzines « Oraison Funèbre pour Chair Blème ». Et on vous recommande sur ARTE la compilation de téléfilms « Small Axe » de Steve Mac Queen, sur la communauté afro-caribéenne vivant au Royaume Uni (5 épisodes). Un peu de Derrick Morgan, et du James Chambers pour terminer… give a little and take a little…

