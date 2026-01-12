Maggot Brain – Elle a pour principe de protéger les gens

Encore un clin d’oeil à TRUST, on vous met encore quelques pépites du hard rock français des années 80, majoritairement chanté en français justement. Et quoi de mieux qu’un inédit de HIGH POWER, mais en anglais, et version démo, pour démarrer? Suivi de Squealer, groupe nantais qui chante aussi dans la langue de Shakespeare, et de Malédiction (album « Condamnés »). Alors certes Malédiction ce sont les années 2000 (l’album est sorti chez Brennus en 2001, et réédition Shark records en 2024), mais l’esprit est celui des Sortilège, Blasphème, Warning, donc on reste dans les clous.



On poursuit avec Speed Queen (morceau plutôt boogie rock comme certains titres de Trust), Steel Angel (de Bordeaux, comme High Power), Damoclès, Desdemona, Venin, Penzzer, Auroch (qui n’a sorti qu’un EP 4 titres en 1985 selon Metal Archives).



A la suite, Wild Child, Killers, Voie De Fait, Warning. Petite parenthèse, « Inseminoid » est bien un film d’horreur, britannique, réalisé par Norman J. Warren (« Le Zombie venu d’ailleurs ») et sorti en 1981. Dernière ligne droite avec Nightmare, Rancoeur, Trash… A noter que Strattson a été interviewé dans Snakepit magazine pour les aficionados, et qu’il y a un dossier sur MALEDICTION dans le Rock Hard #255 ( juillet ou août 2024)…



« Elle a pour principe de protéger les gens

De leur littérature de leurs pensées de leurs chansons

Elle dit que c’est fondé sur l’esprit de liberté

Elle ne fait que parjurer les traités déjà signés »

Retrouve le podcast juste ici: