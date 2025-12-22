LJDH – Slaves Of The Crucifix

Clin d’oeil à POISON, non, pas le groupe glam/hair metal concurrent de Mötley Crüe et Ratt (« Look what the cat dragged in »), plutôt les menaçantes brutes épaisses (musicalement, hein, je ne les ai jamais rencontrés) qui oeuvraient aux côtés de Sodom, Destruction, Living Death, Kreator, Protector, Iron Angel. Selon Metal Archives, le groupe a été actif entre 1982 et 1987, et s’est transformé en RU Dead, pour aller vite. Sachant que RU Dead a été interviewé dans Snakepit magazine. Dans cet épisode LJDHien, on va se pencher sur l’aube, l’émergence du death metal en Europe et ailleurs… Le milieu des années 80, essor du tape trading, des fanzines spécialisés, comme Voices From The Darkside, Metal Forces, Slayer mag, F.E.T.U. (Japon), Decibel Of Death. Sous l’égide de Venom, Mercyful Fate, Metallica éventuellement, des petits gremlins gorgés de NWOBHM passent un cap… Leur speed/thrash metal se métamorphose en proto death ou proto black metal. Et ceci en Europe, en Asie, en Amérique du Sud.

En attendant, on écoute Kreator, Hellhammer, Possessed. Ensuite place aux colombiens d’AGRESSOR (dont certains musiciens jouaient aussi dans MASACRE), Merciless, et même Necrovore. Suivent Necrophagia, Infernal Majesty, Derketa… Et Loudblast. Bonne écoute!

Retrouve le podcast juste ici: