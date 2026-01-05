LJDH – Nightrider More Than Fight

Référence à LIP CREAM (EP de 1984 je crois), même si on démarre avec The Execute. Une session hardcore punk japonais des années 80, avec comme je disais, The Execute, SxOxBx, Gastunk (live de 1985), GISM, Lip Cream, Death Side, Don Don, Gauze, Zouo… On a aussi Human Gas. Rappelons que Relapse records avait réédité le 1er album de GISM, « Detestation » il y a quelques années, et continue avec LIP CREAM… Mentionnons quelques groupes féminins, comme The Nurse et Zelda (qui basculera dans le post punk d’ailleurs…)

