LJDH – Nest Of Affliction

Clin d’oeil à Unbounded Terror bien sûr. Dans cet épisode, on va en Espagne en quête de death metal. Absorbed ouvre le bal, suivi de Necrophiliac, Unbounded Terror donc, Repugnance (et attention, l’auteur du bouquin « Total Virulence » sur la scène espagnole, c’est Fredo De La Roza, pas Gaza), Aposento (2 fois), Feretrum (réédition par Memento Mori il y a quelques années d’un album sorti en k7, en 1992), et on termine avec du Unbounded Terror. On a oublié le marqueur de l’émission cette fois-ci. A propos de REPUGNANCE, je me suis un peu trompé, Fredo de la Roza a sorti une anthologie du groupe sur son label Total Virulence, intitulée « Perpetual Deviousness, the complete recordings collection 1991-2001 », et ce qui était proposé c’est un EP 4 titres, « Retrieving Dead Bodies » (qui date de 1990, et a été réédité en 2024, ou bien ce sont des titres anciens ré-enregistrés en 2024)… Et bien entendu cet épisode ne couvre pas toute la scène death metal espagnole (déjà il n’y a pas Avulsed), même old school…

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