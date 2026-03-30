LJDH – Izanafi Infidel Art

Clin d’oeil Ã SIGH et MAGANE (anciens Mortes Saltantes). On commence d’ailleurs par eux (Magane) suivis des compÃ¨res Abigail, Sungoddess… Et profitons du travail de Sakrifiss et de Thrashocore pour rÃ©pertorier et faire des petites fiches sur le black metal nippon.

Place Ã Misogi, puis Sigh, Sabbat fermant la marche, avant le Â«Â marqueurÂ Â». On poursuit avec Cataplexy et Gorugoth, avant de terminer avec SIGH.

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