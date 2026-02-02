LJDH – It Has To Be A Dream

Clin d’oeil au groupe anarcho punk Lost Cherrees, le thème de l’épisode, punk rock, hardcore, oi, ska au féminin. On démarre avec Litige, The Nurse (Japon), Chin Chin (Suisse), ensuite une session anarcho punk british avec Lost Cherrees, Youth In Asia, Hagar The Womb. Ensuite on part à Portland avec Sado Nation, d’ailleurs on reste aux US avec Snap Her (Californie), Screaming Sneakers (Floride?), The Barbie Army. Retour en Europe avec Wunderbach, Ratas Rabiosas, Munecas Jinxtables, avant une escale canadienne avec The Dishrags, et on part en Colombie avec Fertil Miseria, Polikarpa Y Sus Viciosas… On aurait pu ajouter Devotchkas (US punk/oi des années 90), Vice Squad, Las Vulpess, Ultimo Resorte, Rubella Ballet ou même Violators ou Attentat Sonore à une certaine époque, voire Kochise et Haine Brigade…

Retrouve le podcast juste ici: