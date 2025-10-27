LJDH – Grinding Some Souls

Clin d’oeil à Inhumate dont le dernier concert aura lieu le 8 novembre au Molodoi (Strasbourg) avec Jig Ai, Isaacarum (République Tchèque), TFB (Allemagne), Teigne, Illegal Corpse (France), Guinea Pig (Italie), et qui joue aussi le 29 octobre à Lille avec Travolta, Teigne, Thumbsucker, au Black Lab. En attendant, un peu de Morbid Angel, et aussi un gang black metal norvégien inconnu de nos services jusqu’ici, ENTHRAL, qui semble proche de Dimmu Borgir, vu que des membres de ce groupe apparaissent en guests. On poursuit avec Witches et Blockheads. Suivis d’INHUMATE et Extreme Noise Terror, Kreator… Avant de terminer avec Apofenia et Bruja Maldita…

