LJDH – Errance Métamorphique

Référence au EP de SKELETHAL… On commence avec du Shaxul en solo (interview dans Rituel oblige…), ensuite Nervous Decay (un titre+interview devant le Canadian Café), Death, Massacra, Skelethal (un titre+interview devant le Canadian Café), Derketa, Inverted… La suite au prochain épisode… Au fait le groupe nantais dont je ne me souviens plus dans l’interview de Nervous Decay, c’est Absolvtion, du black/death qui jouait au Canadian Café en première partie de… Skelethal, en 2019 (le 6 septembre précisément, et un concert Catharsis asso).

