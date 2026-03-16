LJDH – Début de Partie

Un épisode consacré au groupe francilien Squelette et à leurs collègues, sachant qu’ils sortent un 6 titres en juin… Au programme, Bromure, Squelette bien sûr, et on en profite pour saluer le label Une Vie Pour Rien qui sort un EP de Columba Triste, et aussi le 45T hommage à Camera Silens (Frustration/ Survet Skins)… On poursuit avec Alvilda (projet parallèle avec la bassiste de Bromure et celle de Squelette, Eva), The Abhored (Oi core, et SHARP), et la reprise de Squelette. Ensuite place à Blessure, Komintern Sect, Wunderbach, The Herberts… Et c’est la fin!

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