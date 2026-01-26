LJDH – Avalonia and Cosmic Serpents

Clin d’oeil double à des groupes interviewés dans ARGYOPE, Matriarch (Puerto Rico) et Labei Ritual (Mexique). Comme le second numéro de RITUEL (hors série extreme metal de Rock Hard) sort avec un dossier sur les femmes dans le « métal extrême », LJDH Express dégaine aussitôt (j’ai une très mauvaise plaisanterie qui me vient mais je vais éviter…). Avec justement un des premiers morceaux composés par Matriarch, suivi du groupe Witches (qui avait joué au Canadian Café il y a quelques temps…) et des japonaises de Valkyrie Zero. Ensuite petite session mexicaine avec Labei Ritual et Gilgamesh avant de passer à Derketa, groupe pionnier bien sûr. Bien entendu LJDH ne prétend pas à l’exhaustivité, surtout en un épisode. Rien qu’au Mexique on pourrait citer Introtyl, Murderline, Black Palace, en Argentine Apofenia, au Paraguay Bruja Maldita…

Après Derketa on enchaîne avec Nephyla (grindcore mexicain) et Darkened Nocturn Slaughtercult (Allemagne). Place ensuite à Ritual Moon (Californie) et Astarte (Grèce, pionnière du genre là-bas, aux côtés des Varathron, Necromantia, Rotting Christ, si je ne me trompe pas…). Et on termine avec Severed Heaven (UK)…

Retrouve le podcast juste ici: