LJDH – Adversary and Carrion Prophecies

Double clin d’oeil à deux monstres sacrés du Death Metal américain, plutôt de la côte Est, IMMOLATION et INCANTATION. Sachant que les cohortes de John Mc Entee donnent un concert en Floride avec Hexella, Antebellum, Merciless Savagery le 6 février 2026, et les compères de Robert Vigna et Ross Dolan sortiront leur prochain album, « Descent » le 10 avril chez Nuclear Blast. Et j’apprends par ailleurs que Pentacle sort un split album avec les italiens de Death Fucker (inconnus au bataillon jusqu’ici). Vous aurez compris qu’on va jouer du Incantation et du Immolation, un peu de Hexella, Merciless Savagery, Antebellum. On termine avec Pentacle et Sadistic Intent cela dit…

