Clin d’oeil aux PTTB et au concert du Bateau Ivre (2 novembre 2024). On a démarré avec du Chron Gen, PTTB, GBH, Varukers, et bien sûr du live. Un peu de Oi italienne avec Rough, puis on va en Espagne avec Decibelios, sans oublier Syndrome 81, Vice Squad, et un peu de PTTB encore…

Retrouve le podcast juste ici: