Le Journal du Hard – Un litige sinon rien

Clin d’oeil à « l’orchestre lyonnais » qui nous régale depuis plusieurs années. On démarre cette émission avec Polikarpa Y Sus Viciosas (après une boutade « bouleversifiante » des Inconnus), Violators, Litige, Naked Aggression, Munekas Jintxables (« Girlz Disorder », un clin d’oeil aux compilations « Punk and Disorderly » je suppose…). On poursuit avec les péruviens de Sangre Dorada (oui, on s’intéresse aux groupes féminins ou à chanteuse), vous aurez compris que c’est un épisode ljdhien consacré aux femmes dans les scènes punk, oi, hardcore, crust éventuellement, anarchopunk aussi) et Lost Cherrees (compilations du label Overground records). Attentat Sonore est aussi de la partie, ainsi que Youth In Asia. Arrivent Las Vulpess et Rubella Ballet, et enfin Haine Brigade pour terminer le show….

