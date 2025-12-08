Le Journal Du Hard – Temps Nouveaux et Autres Jours de Gloire

Clin d’oeil appuyé à NABAT, pour les connoisseurs… On va en effet faire un tour en Italie, chez Franco Nero, Serena Grandi, Joe d’Amato, Tinto Brass, Claudia Cardinale, Stefania Sandrelli… Mais il ne s’agit pas d’une édition spéciale de Viva Il Cinema. Plutôt d’une grande escale en territoire punk, hardcore, oi et peut-être ska (le fanzine bordelais BRA m’a en effet permis de découvrir un groupe ska 60ies pas mal du tout, Le Birette, qui vient de Bologne, comme Nabat). En attendant on démarre avec The Stab et Devilskins, suivis de Nabat, Basta, High Circle, Peggio Punx et Tiratura Limitata… Oui ça ressemble beaucoup à la compilation « Republica Prima Della Seconda », c’est fait exprès!

Du ska, enfin un groupe « récent » avec Le Birette, qui succède à Tiratura Limitata, puis on repart dans le trapu avec Sottocultura, Impact. Un petit détour par la Oi du groupe Asociale, avant une mini session hardcore avec dans le désordre Raw Power (qui a joué au Hellfest en 2011), Crash Box, Indigesti. Et on repart dans la Oi avec Nabat, Colonna Infame Skinhead, Dioxina qui termine le bal….

Retrouve le podcast juste ici: