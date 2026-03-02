Le journal du Hard – Human Vampire In The Crypt

Extrait de « Defiling The Grave », un morceau du groupe mythique IMPETIGO, un des pionniers du death metal & death/grind, formé en 1987, signé chez Wild Rags Records, influence notamment de MORTICIAN… Impetigo a sorti 2 albums, « Horror Of The Zombies » (1992) et « Ultimo Mondo Cannibale » (1990), différents split EPs notamment avec les Allemands de Blood ou les Japonais de Transgressor. On démarre avec un live du groupe, puis du Mortician, Blood, Transgressor, Necrophagia. Puis place aux camarades de label, Resuscitator, Nuclear Death, Judecca, et en dernière ligne droite, Necrophile, Lividity. Bloomington, llinois nous a offert de la qualité!

Retrouve le podcast juste ici: