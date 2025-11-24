Le Journal Du Hard – Express Vacances Ibériques

Pour ceux et celles qui ont visionné le documentaire « No Acepto » (malheureusement totalement en espagnol, sans sous-titres, je parle pour moi), on vous balance une rasade de punk (au sens large) espagnol et basque des années 80, et si vous êtes sages, on complète avec l’Amérique latine… On démarre avec La Polla Records, RIP, Kortatu et on continue avec IV Reich, Ultimo Resorte et Cicatriz. Une autre salve avec Vomito, Basura (live), Cocadictos, Antiregimen, suivie de La Uvi, La Broma De Satan, Pisando Fuerte. Et pour la dernière ligne droite, Las Vulpess, Conemrad, Decibelios, Eskorbuto, Tijuana In Blue et MCD… « Nosotros somos dura realidad »… Et vous prendrez bien du bouillon de poulet?

Retrouve le podcast juste ici: