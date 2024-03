Le Journal Du Hard – Altar For Quamis

Référence à Graham Masterton et sa saga « Manitou »… D’ailleurs on démarre avec Vincent Crowley (extrait de son nouvel album « Anthology Of Horror »), et on poursuit avec Schismatic et Le Coven Du Carroir (black metal de la ville de Bourges). Suivent Venefixion et Mortuary Drape. Ensuite du classique, du légendaire (d’accord Mortuary Drape c’est légendaire aussi…), CELTIC FROST, ainsi que les thrashers de Savagery (qui avaient joué au Canadian Café, et dont l’un des musiciens édite le fanzine Echoes Of Death), Misanthrope et Germ Bomb… Et on s’arrête là pour cet épisode!

Retrouve le podcast juste ici: