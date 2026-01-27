La Méridienne – Scientifiques en rébellion
Frédéric Briend est l’invité de La Méridienne. Neuroscientifique, membre du laboratoire Inserm IBrain, enseignant-chercheur à l’Université de Tours, il vient aujourd’hui nous parler de Scientifiques en Rébellion.
Les 9 limites planétaires sont presque toutes atteintes, alors depuis 2020, un collectif de scientifiques se mobilise en France, dans des actions non violentes, pour alerter l’opinion publique, et refuser l’inaction climatique. Comment ? Pourquoi ? Dans quel but ? Et à quel prix ?
Journaliste – Melissa Wyckhuyse
Un peu de lecture
L’ ATECOPOL – Atelier d’écologie politique de Tours
Commissariat général au développement durable – Limites planétaires
[RENDEZ-VOUS LORIER] Ecoresponsabilité dans les laboratoires Inserm
Prix de la Publication 2024 – Marianne Latinus & Frédéric Briend
Revue de l’Institut de Sociologie – Saul Alinsky : organiser et armer la communauté – 84 – https://doi.org/10.4000/keuk
Sortir des labos pour défendre le vivant – Scientifiques en rébellion – Seuil Libellé – ed. Seuil
