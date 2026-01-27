La Méridienne – Scientifiques en rébellion

Frédéric Briend est l’invité de La Méridienne. Neuroscientifique, membre du laboratoire Inserm IBrain, enseignant-chercheur à l’Université de Tours, il vient aujourd’hui nous parler de Scientifiques en Rébellion.



Les 9 limites planétaires sont presque toutes atteintes, alors depuis 2020, un collectif de scientifiques se mobilise en France, dans des actions non violentes, pour alerter l’opinion publique, et refuser l’inaction climatique. Comment ? Pourquoi ? Dans quel but ? Et à quel prix ?



Journaliste – Melissa Wyckhuyse

Le podcast

Un peu de lecture

L’ ATECOPOL – Atelier d’écologie politique de Tours

Commissariat général au développement durable – Limites planétaires

[RENDEZ-VOUS LORIER] Ecoresponsabilité dans les laboratoires Inserm

Prix de la Publication 2024 – Marianne Latinus & Frédéric Briend

Revue de l’Institut de Sociologie – Saul Alinsky : organiser et armer la communauté – 84 – https://doi.org/10.4000/keuk

Scientifiques en rébellion

Sci-Hub

Archive ouverte HAL

Sortir des labos pour défendre le vivant – Scientifiques en rébellion – Seuil Libellé – ed. Seuil