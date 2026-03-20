La MÃ©ridienne – SCAPE – AlphÃ©e Dufour, CDPNE

Savez-vous que nous sommes quotidiennement exposÃ©.e.s Ã de nombreuses substances chimiques prÃ©sentes dans notre environnement ? Ces molÃ©cules, que l’on trouve dans les mÃ©dicaments, les pesticides, les plastiques et bien d’autres produits de notre quotidien, peuvent avoir des effets sur notre santÃ©, particuliÃ¨rement Ã certaines pÃ©riodes de la vie.

Le projet SCAPE – Sensibiliser pour Changer de comportement A propos des Perturbateurs Endocriniens – a pour objectif de sensibiliser les Ã©tudiant.e.s de la RÃ©gion Centre Ã la prÃ©sence de ces Â«Â perturbateurs endocriniensÂ Â» et de leur donner les clÃ©s pour limiter leur exposition.

AlphÃ©e DUFOUR, Ã‰ducatrice nature et environnement, au ComitÃ© DÃ©partemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement de Blois nous prÃ©sente les ateliers qu’elle mÃ¨ne dans le cadre de ce projet. Elle nous parle plus largement de ses missions et d’Ã©ducation Ã l’environnement.

Journaliste – Melissa Wyckhuyse



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