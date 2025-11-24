La Méridienne – Quantique, bis



La Méridienne quantique, épisode 2 : de nouvelles interviews réalisées dans le cadre de l’évènement Tours Quantique, qui se tenait les 19, 20 et 21 novembre 2025 à l’Université de Tours. L’événement mettait à l’honneur l’écosystème régional qui se fédère autour du quantique, et invitait étudiants, enseignants de physique et lycéens à des conférences proposées par Charles Antoine, médiateur CNRS.



Nos invités :

Xavier Aubry, cofondateur de Da Vinci Labs et Silvana Mercone, physicienne au laboratoire le GREMAN, et enseignante du CMI quantique de l’Université de Tours : l’écosystème quantique en Région Centre

Général du Peyroux, délégué militaire d’Indre-et-Loire : l’armée suit l’affaire de près

Charles Antoine, physicien (quantique, à Sorbonne Université) et aussi “ambassadeur médiation scientifique” du CNRS pour cette année 2025, (année du centenaire de la physique quantique, en lien avec l’année internationale décrétée par l’UNESCO), Thierry Brouard, VP numérique, I.A. de l’université de Tours et les étudiants du CMI quantique : apprendre et enseigner la physique quantique



Interviews et montage : Melissa Wyckhuyse, Radio Campus Tours



Le podcast



Liens



A propos de l’interpolation musicale

Article « Interpolation musicale » sur la plateforme CLIP

La plateforme CLIP est détenue et gérée par le Consortium de l’OMPI pour les créateurs, un consortium dirigé par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), une institution spécialisée des Nations Unies.



Maureen – Automatic

Joby Valente – Disque la rayé