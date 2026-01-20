La Méridienne – MSH – Jorge Fins, des outils numériques pour valoriser la recherche

Jorge Fins dans le studio de Radio Campus Tours

Partie 1

Ingénieur d’études en technologies de l’information-communication à la MSH – Maison des Sciences sociales et des Humanités Val de Loire, spécialisé dans les données textuelles, les systèmes de gestion de contenus, et autres métadonnées, Jorge Fins accompagne, avec ses collègues des pôles web, numérique et audiovisuel, les laboratoires SHS de la région sur la création d’outils numériques, et la gestion de données.

Comment crée-t-on une architecture pertinente pour un site internet à visée scientifique ou de médiation scientifique ?



SCRIPTO MSH

La MSH Vdl fait partie du réseau national RnMSH, qui fédère cinq réseaux de plateformes technologiques : audio-visio, spatio, scripto, data, cogito. A la manière d’une équipe de foot nationale, chaque ingénieur de MSH peut participer à une plateforme inter-MSH en fonction de ses compétences, et en surplus de ses activités premières. Jorge Fins fait partie de l’équipe SCRIPTO.

Quels types de données et de documents trouve-t-on sur ces plateformes ? Qui est propriétaire des données publiées sur ces plateformes ? Qui est responsable des contenus publiés ?

Qui vérifie l’authenticité des sources ou des données ? Quid du « Content Credential » et de la souveraineté numérique ? A quoi sert un entrepôt de données ?



Partie 2

Since 2023 : l‘Atelier de la donnée Centre-Val de Loire (ADCVL). A quoi sert-il ? En quoi ces instances s’inscrivent-elles dans la « science ouverte » ? Et l’IA dans tout ça ? Comment pourrait-on l’utiliser ici à bon escient ?Le Consortium-HN ARIANE (Analyses, Recherches, Intelligence Artificielle et Nouvelles Éditions numériques) : quelles sont ses missions ?

Les Humanités non-numériques vont-elles disparaitre ? Énergivore, le stockage de données : comment est abordée cette question au CNRS ?

« EdiScript Yourself »

A venir : une série de portraits sonores de professionnels autour de la place du numérique dans l’édition, réalisée dans le cadre d’Huma-Num, en particulier de son consortium-HN ARIANE, axe 1, GT3 « Outils et pratiques éditoriales ». Deux extraits exclusifs : Ludovic, qui travaille à la BNF sur Gallica ; et Elsa, qui travaille dans la MSH de Strasbourg. Le podcast valorise ces métiers, permet l’échange entre pairs, et de documenter les pratiques numériques. La série sera à écouter sur Canal U et HAL.



