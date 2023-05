La Méridienne – Marion Redon, osthéopathe animalier

Image par Sven Lachmann de Pixabay

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Marion se passionne pour les animaux, et aujourd’hui, elle invite Marion Redon, ostéopathe animalier, dans La Méridienne pour lui poser des questions sur son métier.

A découvrir également dans cette émission : Lady Rawlinson, un titre de l’album ROUTES, chez ENJA, présenté par Samuel Blaser, tromboniste.



Et pour terminer : MULHOUSE QUELLE HISTOIRE // LE MUSÉE D’IMPRESSION SUR ÉTOFFE VIDÉ DE SA COLLECTION !



Le MISE – une étrange histoire ! Comment un patrimoine textile aussi riche a pu disparaître ?

François Vion a réalisé un état des lieux de l’affaire de la disparition d’une partie de la collection de Musée d’Impression sur Étoffe.

Entretien avec Pierre Freyburger, (ancien élu et auteur des livres » « Le Musée de l’impression sur étoffes de Mulhouse – Autopsie d’un pillage » et « Le naufrage d’un musée » aux Médiapop Editions, et Hélène Poizat (Journaliste à l’Alsace et co-autrice de « Le Naufrage d’un musée).