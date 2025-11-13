La Méridienne – Marie Laroche-Manceau, fleurettiste, aux Championnats du monde de Barhein

Marie Laroche-Manceau, escrimeuse des Salles d’Armes Tourangelles, S.A.T., club d’escrime de Tours, est sélectionnée aux championnats du monde de fleuret, qui se dérouleront à Barhein, les 19 et 20 novembre 2025. Occasion rêvée de se rendre au Palais des Sports, quartier du Sanitas, pour rencontrer Camille Rocheteau, maître d’armes ; Laure-Line Cinçon, trésorière et escrimeuse loisir, et Marie Laroche-Manceau, championne cat. vétérans.



Escrime, comment, pour qui ? Épée, fleuret, sabre, et aussi sabre laser et escrime artistique. Loin du cliché du sport élitiste, la S.A.T. propose aussi des cours d’escrime adaptée. Mobilisation du monde associatif, face aux réductions drastiques des subventions : quel impact sur une association sportive ?Seul sur la piste, ou en équipe : peut-on être bon partout ? Comment accompagne-t-on une championne ?



Le podcast



Extraits sonores : Le Bossu, 1959