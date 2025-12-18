La Méridienne – L’Observatoire des Inégalités : vigie made in Tours

Double-page issue de « C’est pas juste ! », ouvrage jeunesse de l’Observatoire des Inégalités

Les invités



Louis Maurin a co-fondé l’Observatoire des inégalités en 2003 avec Patrick Savidan ; il en est le directeur. Eric Peigné en est le président. Charlotte Gasch sociologue-antropologue de formation, a en charge l’animation des sessions de « Monopoly des inégalités », un jeu pour expérimenter les mécanismes d’injustice sociale.

L’Observatoire des inégalités publie tous les deux ans le « Rapport des inégalités », puis un « Rapport sur la pauvreté en France », un sur « les riches en France ». Cette année, un ouvrage jeunesse, « C’est pas juste ! » vient compléter la collection.

Quelle différence entre inégalité et discrimination ? Quelle différences entre les statistiques de l’Observatoire des inégalités et les sondages d’opinion ?

